Une association des parents d'élèves de Saint-Pierre et Miquelon demande la levée des masques pour la rentrée

Raphaelle Chabran •

L'association des parents d’élèves revient à la charge sur le port du masque dans les écoles imposé aux enfants du primaire. Interrogé sur notre antenne, Alex Eugène, le président de l'association des parents d'élèves des établissements publics annonce qu'il a réitéré sa demande auprès du préfet dans un courrier daté du 5 mars.

À lire aussi : Les avis divergent sur le port du masque dans les écoles primaires de Saint-Pierre et de Miquelon

Depuis la découverte du cluster hospitalier au mois de janvier, le masque est redevenu obligatoire dès l'âge de 6 ans. Il doit être porté dans les classes, en sport et aussi dans la cour de récréation. Selon Alex Eugène, le port du masque dans les écoles n'est plus nécessaire, étant donné que, selon lui, le virus ne circule plus à Saint-Pierre et Miquelon.

Alex Eugène a bon espoir que Christian Pouget se montre favorable à la demande de l'association qu'il préside.

Ces derniers temps, nous avons pu constater que le préfet ne portait pas le masque pendant ses visites. Cela nous conforte dans notre demande. Il n'y a plus de crainte quant à une circulation du virus. Alex Eugène, président de l'association des parents d'élèves

L'interview d'Alex Eugène réalisée par Marie Daoudal :