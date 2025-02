Saint-Valentin : Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on est amoureux ?

Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. L'occasion pour bon nombre d'entre nous de célébrer un sentiment fort : l'amour. Mais c'est quoi l'amour ?

Le manque d'appétit, les papillons dans le ventre, les tremblements et un air bête ? Non, ce n'est pas la grippe, maladie à la mode, c'est plutôt l'amour.

Nous avons demandé à Sandra Souillat, psychologue à Saint-Pierre, de tout nous expliquer. Et il s'agit avant tout d'un cocktail d'hormones. Prenez un peu de dopamine, saupoudrez d'ocytocine et vous obtenez la recette parfaite pour ressentir "de l'attirance, du désir, du plaisir et surtout de l'attachement". Côté psychologique, "l'amour apporte un sentiment de soutien mutuel, d'affection, de confiance, de bienveillance et de bientraitance".

Retrouvez les précisions de la psychologue ci-dessous :