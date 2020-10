Des enfants sensibilisés à l'environnement avec un atelier de fabrication de cosmétiques

France Nature Environnement SPM a proposé un atelier pour initier les enfants à la confection de cosmétiques, ce mardi 27 octobre. Le but est de les sensibiliser au zéro déchet et aux produits respectueux de l'environnement.

Charlotte Boniteau

"On est en train de faire une pâte à modeler pour bain pour pouvoir s'amuser dans le bain avec" Léo, participant



Sensibiliser les enfants à l'environnement

"C'est la génération de demain. En rentrant à la maison, si ça leur a plu, ils vont en parler à leurs parents." Stéphanie Calmels, bénévole à France Nature Environnement.

Une dizaine d'enfants a profité des bons conseils des animateurs de France Nature et Environnement SPM pour fabriquer du sel de bain, du gloss pour les lèvres et de la pâte à modeler.Un atelier pour fabriquer des cosmétiques faits maison à base de produits courants. Ces ingrédients sont facilement trouvables dans les commerces : le but est de pouvoir refaire les recettes chez soi.Cet atelier ludique permet aux bénévoles de l'association de sensibiliser les enfants aux produits qu'ils utilisent au quotidien. Ici, les ingrédients sont respectueux de l'environnement. "On sait ce qu'on met dedans et ça permet de faire soi-même ses produits plutôt que d'acheter des choses importées. Il y a aussi beaucoup moins de déchets", explique Stéphanie Calmels, bénévole à France Nature Environnement. L'association cherche à toucher le jeune public pour transmettre de bonnes habitudes.Des ateliers de confection de cosmétiques bio seront prochainement proposés aux adultes par l'association.Le reportage d'Adrien Develay et Aldric Lahiton :