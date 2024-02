Tempête hivernale : "J'ai jamais vu autant de neige, là c'est énorme !" Une première pour trois amies originaires de Madagascar

Des paysages enneigés, bien loin des eaux turquoises de leur île natale. Trois amies viennent de Madagascar et ont posé leurs valises dans l'archipel. Elles profitent de découvrir ou redécouvrir les joies de l'hiver.

Il n'avait pas neigé autant à Saint-Pierre et Miquelon depuis vingt ans. Alors pour certains nouveaux arrivants de l'archipel, c'est une découverte.

Découverte encore plus grande quand on vient de l'Océan Indien, à près de 13 000 kilomètres ! C'est le cas de Carla, Michaella et Bertine, trois amies originaires de Madagascar.

Aldric Lahiton et Philippe Sans les ont rencontrées.