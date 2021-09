Tribunal : les deux adolescentes canadiennes resteront temporairement à Saint-Pierre et Miquelon

Le délibéré a été rendu ce mercredi 29 septembre. Le tribunal des affaires familiales de l'archipel ordonne le placement temporaire des deux adolescentes canadiennes auprès du service enfance famille de la collectivité territoriale.

Le juge des enfants du tribunal de Saint-Pierre et Miquelon a rendu ce mercredi 29 septembre son délibéré dans l'affaire du père canadien arrivé avec ses deux filles le 10 septembre dernier dans l'archipel. Pour mémoire, Clayton Misener s'était soustrait à une décision de la justice canadienne concernant la garde de ses enfants.

La décison du juge a été prise pour assurer la protection des jeunes filles. Alexandra et Paige Mesiner seront prises en charge par le service famille de la collectivité territoriale.

C'est une grande satisfaction pour tous ceux qui peuvent être inquiets du sort de leurs enfants. La justice française est là pour protéger et assurer l'intérêt supérieur de l'enfant et c'est bien ce qu'elle a fait en s'assurant que les enfants restent sur l'archipel. Matthew Reardon, défenseur du père Clayton Misener

Pour le père des deux adolescentes "ce verdict est une bonne décision pour lui et pour ses filles".

On nous a donné une protection et pour ça, nous sommes tellement reconnaissants. Clayton Misener, père des deux adolescentes

De son côté Patrick Tabet, défenseur de la mère Kelly Campbell, ne cache pas sa consternation face au contentement du père. Pour l'avocat de Kelly Campbell " je vois encore moins comment on peut s'estimer heureux de la décision d'aujourd'hui lorsque justement ce que demandait le papa a été refusé par le juge, c'est-à-dire qu'il voulait que les enfants soient remis au père et le juge a dit non, il y a danger je le refuse".

Après sa fuite du Canada pour empêcher de nouveaux contacts entre ses deux filles et leur beau-père qu'il accuse d'abus sexuels, le père des jeunes filles Clayton Mesiner affirme vouloir s'installer à Saint-Pierre et prouver au juge pour enfants sa stabilité.

C'est le moment de se faire un chez soi ici, d'avoir un revenu. C'est le temps de s'intégrer, d'être partie prenante de Saint-Pierre et Miquelon. Clayton Misener, père des deux adolescentes

Quand à la mère des deux fillettes, elle espère un autre avenir pour ses enfants. Kelly Campbell qui souhaite entamer une procédure en appel va demander le retour des deux adolescentes au Canada pour qu'elles soient placées auprès des services sociaux de l'Ontario. Un service qui devait selon MaîtreTabet "adresser un mail au magistrat et au service enfance famille de Saint-Pierre et Miquelon pour que les enfants qui arrivent au Canada soient pris en charge et ce mail n'est jamais arrivé".

Il apparaît quasi certain qu'un appel sera fait ne serait ce pour qu'arrive sur Saint-Pierre les écrits de ce service enfance famille de nature à rassurer un juge qui saura que les enfants sont arrivés au Canada et qu'ils seraient pris en charge par ce service enfance famille de l'Ontario. Patrick Tabet, défenseur de la mère Kelly Campbell

Quand au père il est toujours sous le coup d'un mandat canadien pour non présentation d'enfants. Il pourrait avoir à affronter ultérieurement une mesure d'extradition.

Ce que je crains c'est que mes filles retournent au Canada et qu'elles soient abusées, ça c'est ma crainte. Je n'ai peur de rien d'autre. Je ne sais pas ce que le gouvernement canadien va faire, ils vont voir... Clayton Misener, père des deux adolescentes

Que ce soit au canada ou à Saint-Pierre et Miquelon, l'avenir de Paige et d'Alexandra n' a pas fini d'occuper la justice.