Troisième tour de la Coupe de France de football : la rencontre CO Pacé - ASSP en direct

Ce samedi 16 septembre à partir de 10h10, suivez la rencontre opposant l'ASSP et le CO Pacé pour le compte du troisième tour de la Coupe de France de football.

SPM la 1ère

Tombeurs de l'ASM lors du deuxième tour, les Verts se déplacent en Bretagne pour tenter d'écrire l'histoire du football de l'archipel, et devenir la première formation de Saint-Pierre et Miquelon à se qualifier pour un quatrième tour de Coupe de France. Pour cela, il faudra disposer du Co Pacé, club breton, évoluant en Régional 2.

