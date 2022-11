Un escape game pour transformer son handicap en force à Saint-Pierre et Miquelon

Durant la SEEPH, la Semaine Européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, plusieurs initiatives se sont déroulées dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Parmi elles, un escape game au lycée Émile Letournel.

Faire de son handicap une force, le temps d'un jeu. Et surtout de manière ludique.

Cette initiative initiée par l'EPNAK - dont la mission principale est d'"accueillir et accompagner des enfants, des adolescents et des adultes handicapés et contribuer à leur insertion sociale et professionnelle" - était de sensibiliser au handicap invisible. Les élèves avaient donc 30 minutes, à travers un cheminement d'énigmes pour trouver un livre de conte.

"Aujourd'hui 80% des situations de handicap sont des handicaps invisibles." Antonin Demellier, Chargé de communication à l'EPNAK

Comment faire pour travailler quand on est atteint d'un handicap invisible ? Existe-t-il des formations ? Autant de perspectives que les lycéens ont pu aborder lors du jeu, mais aussi durant un temps d'échanges avec l'animateur. Ce jeu a été beaucoup apprécié de la part des participants.

"C'est vraiment bien." Une participante

Reportage Élise Marné et Jérôme Anger