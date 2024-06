Un rallye organisé à Saint-Pierre pour sensibiliser au TDAH

La neurodiversité est un terme de plus en plus répandu dans la société d'aujourd'hui. Il s'agit d'un mot regroupant l'autisme, les troubles DYS, la douance et le TDAH. Autrement dit, les personnes qui ont une façon bien à elles d'envisager le monde.

Le 12 juin aura lieu la journée nationale de sensibiliation au trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Chaque année, une large communication est faite autour de ce trouble touchant environ 5% des enfants en âge d'être scolarisés et presque 3% des adultes. Pour accompagner les personnes concernées par le TDAH, le SESSAD est engagé avec une équipe pluridisciplinaire sur les temps d'école notamment.

Pour rappel, le SESSAD est un établissement qui a pour vocation de prendre en charge les besoins de personnes orientées par la Maison Territoriale de l'Autonomie, dès l'âge de 3 ans. Au sein du lieu, une équipe dédiée accompagne les besoins spécifiques de chaque enfant, tels qu'une ergothérapeute, une neuropsychologue ou des accompagnants scolaires.

À lire aussi: Trouble du spectre de l'autisme, quels accompagnements à Saint-Pierre et Miquelon ?

Nous pouvons considérer que dans un cadre très normé tel que l'école, il est souvent difficile pour les enfants touchés par un trouble de s'y conformer. C'est pourquoi les accompagnants veillent à ce que la scolarité soit beaucoup plus confortable. Le TDAH implique plusieurs symptômes comme un manque d'attention, de l'impulsivité et dans certains cas l'hyperactivité. Ces symptômes ont aussi un impact sur la vie sociale, quand le trouble n'est pas compris par les autres. C'est pourquoi avoir des paires et une population qui connaît les symptomes et sensibilisé au trouble est très important.

Pour éduquer le plus grand nombre sur ce qu'est le TDAH, un rallye est proposé par le SESSAD le mercredi 12 juin. Des enigmes emmèneront les participants à plusieurs endroits de l'île à travers des expériences sensorielles. L'idée est aussi de créer une cohésion et une entraide. Des valeurs importantes à inculquer et qui sont des moteurs de la vie.

Fanny Schmidt reponsable du SESSAD et Elizabeth Picot ergothérapeute, étaient les invitées de C'est vous qui le dites le 27 mai 2024: