Une cohabitation parfois difficile entre piétons et véhicules dans le centre-ville de Saint-Pierre

L’été est souvent synonyme de forte affluence dans le centre-ville de Saint-Pierre. Entre touristes ou événements ponctuels, la ville tente de s’adapter.

Ce mardi à Saint-Pierre, il y avait foule dans le centre-ville. Dans les rues Maître Georges Lefèvre et Maréchal Foch, bon nombre de touristes en escale se sont laissés tenter par un peu de shopping ou par une petite visite express de la ville. Se pose alors la question de la cohabitation entre de nombreux piétons et véhicules quand vient l’heure de pointe ou lors des périodes de grandes affluences.

Interrogé sur le sujet, la mairie de Saint-Pierre souhaite opter pour des solutions malléables."On veut pouvoir s’adapter. Comme lors des manifestations, on est en possibilité de pouvoir fermer des axes de circulation pour créer des zones piétonnes."

En outre, pour ceux qui se le demandaient, il n’y aura pas de jardinières qui délimitaient des zones piétonnes comme ce fut le cas il y a quelques années. La raison : des problèmes de sécurité et de ravitaillement pour les commerçants notamment. "On a eu des retours des commerçants qui étaient contre par rapport au ravitaillement. Certains trouvaient aussi que cela éloignait des établissements. Il y avait aussi des problématiques liées au secours. Il fallait des passages suffisamment grands au cas-où."

« Nous n’avons pas prévu d’agrandir les trottoirs »

La question d'un élargissement des trottoirs auraient pu être une piste de reflexion pour désengorger les axes de circulation lors de periodes de grandes affluences. Mais là encore, ce n'est pas à l'odre du jour. La faute à des plans urbains inadaptés. "On a hérité d'une zone urbaine inadaptée pour ce genre d'initiative. Avant les gens se faisaient livrer du charbon devant leur cave, il n'y a donc pas possible de mettre des trottoirs. Aussi certaines rues sont très pentues, et rend l'idée très compliquée."