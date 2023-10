Une Semaine bleue riche en activités pour chouchouter les séniors de Saint-Pierre et Miquelon

Vieillir ensemble, une chance à cultiver ! C'est le thème de la semaine bleue en 2023. Plusieurs rendez-vous sportifs, culturels, artistiques sont proposés par plusieurs associations et par les acteurs locaux au service du bien-vivre des retraités et des personnes âgées dans l'archipel.

Marie-Paule Vidal •

"Aux petits soins pour nos séniors". C'est du 2 au 8 octobre à St-Pierre comme à Miquelon. Pour l'occasion, les personnes âgées et les retraités sont à l'honneur.

Un évènement piloté par la Collectivité territoriale en partenariat avec les services de l'Éducation nationale, les bibliothèques, les mairies, la SNSM ou encore diverses associations sportives.

Ces moments d'échanges, de convivialité et de partage ont pour but de changer le quotidien des retraités et des personnes âgées durant toute une semaine.

À Miquelon, les aînés se sont vus offrir en ouverture des festivités liées à la semaine bleue, dès le premier jour, des fleurs. Autres activités proposées : un repas partage, de la gymnastique adaptée, une dictée intergénérationnelle, de la pétanque et un apéritif dinatoire dansant.

Demandez le programme à Miquelon !

Programme semaine bleue à Miquelon. • ©COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Du côté de la résidence Pomme de Pré, les responsables et animateurs sont aux petits soins pour les aînés.

Les précisions de Christine Briand. Assistante de direction du pôle maison de l'autonomie à Miquelon. Elle est interrogée par Marie Paturel.

À Saint-Pierre, les rendez-vous sont aussi multiples. Tout juste après la traditionnelle distribution de fleurs, plusieurs dames s'étaient données rendez-vous au dojang du club Hang Song Nae pour le challenge ludo sportif.

Durant cette séance sur mesure d'une heure, les séniors ont travaillé la mémoire, la coordination, les réflexes, l'équilibre et la force.

Et les participantes du jour sont très motivées même si "les genoux ne répondent pas toujours bien, on continue" raconte Michèle sur le ton de l'humour. Comme le souligne Évelyne "le principal, c'est de participer".

Retour sur cette acitivité sportive avec Delphine Jeanneau et Solène Anson.

Demandez le programme à Saint-Pierre

Durant cette semaine bleue, des sorties au musée, en bateau, à la bibliothèque, du bingo, de la belote, des chants et bien d'autres activités sont également proposés.

Programme semaine bleue à Saint-Pierre • ©COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON