Vers un partenariat entre le lycée maritime de Fécamp et le lycée professionnel de Saint-Pierre ?

Le lycée Anita Conti de Fécamp en Normandie pourrait aider le lycée Emile Letournel à développer son CAP maritime relancé en septembre 2020 dans l’établissement. Un partenariat est en pourparler. C'est une volonté affichée des deux régions que sont la Normandie et Saint-Pierre et Miquelon.

Claudio Arthur •

Un intérêt commun

"Ici, les jeunes aiment la mer et ils viennent chercher une formation qui leur permette de vivre de leur passion" Christophe Molin, directeur du lycée de Fécamp

L’idée est là mais il faut la développer. Ce possible partenariat entre les deux lycées de Fécamp et de Saint-Pierre aurait pour objectif, entre autres, de permettre des échanges pédagogiques entre les deux établissements.Ce partenariat serait un atout pour les deux établissements selon Christophe Molin, le directeur du lycée maritime de Fécamp. "Il y a l’histoire de la grande pêche qui nous rapproche et depuis peu, la relance d’un CAP maritime à Saint-Pierre" affirme-t-il.Pour le directeur délégué aux formations professionnelles et techniques du lycée d’État Emile Letournel Eric Dupont, ce partenariat, toujours au stade de la réflexion, pourrait prendre plusieurs formes comme l’accueil de jeunes lycéens en stage.Situé sur le port de Fécamp, le lycée Anita Conti accueille 138 élèves. Il comprend des salles de cours très spacieuses et des ateliers parfaitement équipés. Un simulateur de navigation est également mis à la disposition des élèves et des professeurs. Du CAP maritime au brevet de technicien supérieur, du matelot au capitaine 500, pas moins de vingt formations sont dispensées dans ce lycée maritime.Le reportage de Claudio Arthur.