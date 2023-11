Violences faites aux femmes : le témoignage de Jeanne Raboutet et ses encouragements aux victimes pour rompre le silence

Ce samedi 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. De nombreuses associations de Saint-Pierre et Miquelon (Piqueuses de brumes, Foulées des îles...) se mobilisent. Victime voici 6 ans d'un viol, Jeanne Raboutet, installée depuis plusieurs mois sur l'archipel, témoigne et encourage les victimes à parler.

Voici près de six mois maintenant, Jeanne Raboutet s'est installée sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Pour cette infirmière diplômée, sophrologue et rirologue aussi de formation, ces grands espaces et le côté insulaire lui rappellent aussi les grands espaces de la Nouvelle-Calédonie, autre territoire ultramarin où elle s'était installée à la vingtaine.

Elle y exerçait sereinement jusqu'à ce 9 octobre 2017 où, alors qu'elle randonne en solitaire sur la côte est sauvage, elle est agressée et violée par un jeune de 17 ans...

Parler et se reconstruire

Comme beaucoup de victimes, sa première réaction est de rechercher du soutien auprès de proches. Avant de pouvoir porter plainte... Une histoire qu'elle va raconter à travers un roman : "Pardon Madame", mots prononcés par son violeur lors de son procès. L'écriture va l'aider dans sa reconstruction après un tel traumatisme tant physique que psychique.

Puis dans un deuxième livre ("Le soleil finit toujours par nous lever"), Jeanne Raboutet va continuer de témoigner de la nécessité de se reconstruire et de se relever, de croire encore en la vie...

Autre projet d'écriture, "Petit guide de survie d’une femme violée" pour partager avec les victimes des outils de reconstruction qui lui ont été bénéfiques.

À l'occasion de l'édition 2022 de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes, France Télévisions lui a d'ailleurs consacré un documentaire. : "Jeanne, de l'ombre à la lumière"

Aujourdhui, à 50 ans, Jeanne Raboutet encourage toutes les victimes de viol et autres agressions sexuelles à parler.

Le témoignage et les encouragements de Jeanne Raboutet à toutes les victimes de violences sexuelles, recueillis par Karim Baïla, Jérôme Anger et Hannah Boubakeur :