146 élèves de Wallis et Futuna passent l'examen du baccalauréat

Les épreuves écrites du baccalauréat à Wallis et Futuna ont commencé ce jeudi 26 novembre. Au total, 146 jeunes wallisiens et futuniens passent l'examen cette année.

Fatima Maniulua •

©Lotana Moefana

Les 146 élèves des classes de terminale générale, professionnelle et technologique ont commencé les épreuvres écrites de l'examen du baccalauréat ce jeudi 26 novembre au lycée d'état à Mata'Utu.Ils sont 54 dans les branches générales, 57 en sections professionnelles et 35 dans les sections technologiques.Les épreuves ont commencé à 8h30 avec la traditionnelle épreuve de philosophie.Les résultats du premier tour sont prévus pour le jeudi 17 décembre et ceux du second tour seront connus le 22 décembre.Les lauréats qui obtiendront une mention seront récompensés le 18 décembre.Dossier de presse examens 2020 :

DP examens 2020