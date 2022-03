180 ans du Martyre de Saint Pierre chanel : Les reliques du saint patron de l'Océanie fait le tour des villages de Futuna

La commémoration des 180 ans du martyre de Saint Pierre Chanel devait se faire l'an dernier. Mais en raison de la crise sanitaire, l'évènement s'est tenu à huis clos au sanctuaire de Poi. Cette année, l'évêque du diocèse et l'ensemble du clergé ont décidé de marquer ce jubilé à travers la procession des reliques du saint patron dans les villages de Futuna.

Sofia Hoatau •

180 années se sont écoulées après son martyre, Saint Pierre Chanel attire toujours la ferveur des fidèles de Wallis et Futuna. Cette semaine ses reliques font le tour des villages de Sigave. L'occasion pour les fidèles de se recueillir et méditer sur la vie de père Chanel. Une bonne préparation spirituelle pour la fête de Pâques, le 17 avril prochain. 2 semaines sont consacrées à l'île soeur avant de poursuivre son voyage à Wallis. Il sera aussi question de clôturer l'année consacrée à la famille. Malia Fatima Pagatele et Tamolevai Maituku :