2 jeunes wallisiennes ont signé leur contrat d'engagement dans l'armée de l'air

Elles ont 17 et 24 ans, et font partie des rares jeunes à s'engager dans l'armée de l'air et de l'espace. Exceptionnellement à cause de la crise sanitaire à Wallis, elles ont signé ce lundi 03 mai leur contrat d'engagement à la gendarmerie. Une journée mémorable pour ces 2 jeunes.

Sofia Folautanoa •

Malgré la crise sanitaire, l'Armée de l'Air et de l'Espace continue de recruter. En ce début de semaine 2 jeunes du fenua ont signé leur contrat d'engagement. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Crystal Uatini et Ofatuumau Likafia ont respectivement 17 et 24 ans, devant elles, un avenir presque assuré et peut être un fabuleux destin dans la plus ancienne force aérienne du monde. Un engagement concrétisé ce matin et suivi par notre équipe Vetea Lutuitefuka et Lafaela Liufau.

En décembre 2016, l'Armée de l'Air est en mission sur le territoire pour informer et présentater les formations, les métiers et les carrières. L'année suivante des membres du Bureau du Recrutement pour l’armée de l’air en Nouvelle-Calédonie ont fait le déplacement pour évaluer les candidats potentiels. Cette section de l'Armée est peu connu sur le territoire, mais elle commence à attirer petit à petit des jeunes de Wallis et Futuna.

Mais l'Armée de terre recrute depuis plusieurs années plus de jeunes wallisiens et futuniens. Ce mardi 04 mai, 5 jeunes vont à l'heure tour signé leur contrat d'engagement avant de s'envoler pour la Métropole, demain mercredi 05 mai. Une nouvelle page de leur vie commence pour ces nouveaux militaires.