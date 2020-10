20 nouveaux élus de l'assemblée territoriale des jeunes de Wallis et Futuna 2020-2022

L'assemblée des jeunes de Wallis et Futuna a été renouvelée pour les 2 années à venir, 2020-2022. Les élections se sont tenues le 1er octobre dans 3 établissements : Lycée d'état de Wallis et Futuna, Lycée Agricole de Vaimoana, Collège de Sisi'a.

Fatima Maniulua •

Les noms des 20 jeunes élus de l'assemblée territoriale sont connus. Les élections pour la deuxième mandature 2020-2022 se sont tenues le 1er octobre dans 3 établissements de Wallis et Futuna : Le lycée d'Etat de Mata'Utu et Le lycée agricole de Vaimoana à Wallis, le collège de Sisi'a à Futuna.Le scrutin pour le collège de Lano a lui été anticipé.Pour rappel, 17 listes étaient en lice pour les 20 postes d'élus : 3 listes pour Mua, 4 pour Hahake, 1 pour Hihifo, 6 pour Sigave et 3 pour Alo.L'installation de l'Assemblée Terrtoriale de Jeunes et son nouveau bureau se tiendront le samedi 10 octobre à l'hémicycle. Puis les nouveaux jeunes élus décideront de la date de leur première session.