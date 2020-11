38 millions de francs pacifique récoltés lors d'une kermesse à Futuna

38 millions 560 mille francs pacifique, c’est la somme récoltée samedi 28 novembre à Futuna lors de la kermesse du village d’Ono dans la paroisse d’Alo. Ces fonds serviront à la construction d’une nouvelle chapelle de Sainte Thérèse, Sainte Patronne du village.



Malia Fatima Pagatele •

©Fatima Pagatele

©Fatima Pagatele

©Fatima Pagatele

©Fatima Pagatele

©Fatima Pagatele

Pour leurs édifices religieux, les habitants de Futuna sont prêts à déplacer des montagnes. Le village de Ono dans le royaume de Alo l’a démontré ce samedi 28 novembre en récoltant près de 40 millions de francs pacifique en seulement quelques heures, une grande première sur l’île.Les habitants de Ono ont organisé une kermesse devant le Falé Fono du village pour la construction d’une nouvelle chapelle de Sainte Thérèse, leur sainte patronne.Situé en face du Falé Fono du village, l’édifice n’est plus aux normes. Ne pouvant pas accueillir tous les fidèles de la paroisse lors de la fête de Sainte Thérèse, célébrée chaque 1er octobre, les coutumiers et les villageois ont décidé de le détruire. A la place, une nouvelle chapelle plus grande et spacieuse sera construite, et ce grâce aux fonds récoltés samedi dernier.Les aides des villageois de Kolia, Poi et Alofi, et les 3 danses présentées par le village ont permis en grande partie d’obtenir cet argent. Dans le détail, les femmes de Vele ont récolté plus de 7 millions, la 2ème danse présenté par les femmes du côté « Mu ‘a » du village a apporté plus de 11 millions de francs et la dernière danse (femmes du côté de Vaitele) plus de 15millions de francs pacifique. La population et les coutumiers se disent très satisfaits de la réussite de leur kermesse.