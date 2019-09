L'aéroport de Hihifo ouvre ses portes au lycéens de Wallis et Futuna

© O.Murat Les lycéens dans la tour de contrôle

© O.murat Un corps de métier indispensable, celui des pompiers.

PORTE OUVERTE AEROPORT ET LE METIER DE PILOTE

THIERRY DENOYELLE VICE RECTEUR DE WALLIS ET FUTUNA SUR L'OFFRE DE FORMATION

L'aéroport de Wallis à Hihifo a connu l'affluence ce mercredi 18 septembre 2019, avec la première journée porte ouverte organisée par l'aviation civile, Aircalin et le Vice rectorat.Toute une journée découverte pour les élèves de seconde et de 1ère du lycée d'état de Wallis et Futuna. Une dizaine d'ateliers ont été mis en place pour présenter les différents corps de métiers présents au quotidien et qui font fonctionner l'aéroport international de Wallis. 27 corps de métiers au total plus ou moins connus du grand public qui oeuvrent pour notre sécurité et notre confort.Lors d'un atterrissage, il faut savoir que pas moins de 100 personnes sont mobilisées entre les agents d'escales, d'exploitation, les mécaniciens, les gendarmes, les opérateurs météo, agents de sureté, contrôleurs aériens dans la tour entre autre. Tous ces métiers pourraient intéresser ces jeunes qui sont en train de construire leur projet professionnel.Et parmi ces ateliers, celui du personnel navigant, en intervenant pas d'hôtesse ni de stewart mais le pilote du Twinotter qui est aussi formateur. L'occasion pour nous de nous pencher sur ce métier qui en tout cas pour l'instant n'attire pas plus que ça la jeunesse wallisienne et futunienne.Cette 1ère opération est l'occasion pour les jeunes de découvrir ce qui existe déjà sur le territoire avant de penser à des métiers qu'ils trouveront à l'extérieur. C'est ce que pense le vice-recteur de Wallis et Futuna Thierry Denoyelle :