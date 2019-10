Agriculture Biologique : les jeunes maraîchers de Wallis et Futuna en formation avec un expert de la Nouvelle-Calédonie

Revenir aux techniques d'agriculture des anciens: c'est le conseil de l'expert en agriculture Biologique qui dispense actuellement des formations à la CCIMA depuis septembre 2019. La formation s'oriente vers les jeunes maraîchers afin de mieux préparer leur avenir.

plus respectueuses de la nature

La Chambre de Commerce d'Industrie et des Métiers de l'Artisanat (CCIMA) poursuit ses initiatives à destination des jeunes maraîchers. Pendant un mois depuis semptembre, un formateur du Centre de Formation Professionnelle Pour Adultes CFPPA de Nouvelle-Calédonie est sur le territoire. Georges TIEYA, expert en agriculture biologique, apprend à ces novices de l'agriculture comment produire des légumes en adéquation avec le climat et la nature du sol. Il conseille ainsi aux jeunes de s'inspirer des méthodes employées par les anciens,. Les écosystèmes forestiers sont pris pour exemple. Autrement dit observer et s'inspirer des écosystèmes existants qui survivent sans les interventions de l'homme.Les précisions dans ce reportage de Lagimaina HOATAU :