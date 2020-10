L'alimentation saine à l'honneur cette semaine à Wallis et Futuna

A Wallis et Futuna, coup d'envoi ce lundi 05 octobre d'une semaine entière dédiée à l'alimentation saine. L'occasion pour l'école de Mala'etoli de présenter son potager d'école. Une démarche de plus en plus suivie sur le territoire.



Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Toute cette semaine est consacrée à l'alimentation saine à Wallis et Futuna. Les produits locaux sont mis en avant ainsi que les fruits et légumes pour une meilleure santé. Dans le cadre de cette semaine dédiée à l'alimentation, un projet de jardin potager de l'école de Malaetoli dans le Sud de Wallis a été présenté ce lundi 05 octobre matin aux différentes autorités, en collaboration avec le service territorial de l'agriculture. Un projet qui date du mois de mars de cette année 2020 et dont le but est de promouvoir les légumes et fruits pour une alimentation saine. Le reportage de Ana Vakalepu et Mirna KilamaDurant cette semaine, d'autres écles présenteront leurs projets, et un concours culinaire se tiendra entre les différents établissements. Les restaurants partenaires proposeront également toute la semaine des plats à base de produits locaux.

