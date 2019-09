AT SESSION EXTRAORDINAIRE REPORTEE

Agenda session extraordinaire Assemblée Territoriale septembre 2019 Agenda session extraordinaire Assemblée Territoriale septembre 2019

Faute de quorum, la session extraordinaire n'a pas eu lieu ce 24 septembre 2019 à l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna. 10 élus sur 21 étaient présents. Or, il aurait fallu que 11 conseillers siègent pour pouvoir ouvrir la session de travail. Tous les élus de l'opposition pourtant sollicités par la majorité étaient absent.Pourquoi cette absence des élus de l'opposition ? Quelles sont les délibérations qui attendent les élus le 30 septembre prochain ?Mirna Kilama et Lagimaina Hoatau font le point avec leTu'i matā'utu Atelea Vaitootai élu de la majorité et David Vergé le président de l'assemblée territoriale. Les élus de l'opposition absents sont restés injoignables.