Audience solennelle de rentrée au Tribunal de première instance de Mata’Utu

L'heure est à la rentrée au tribunal de Mata-Utu! Une rentrée marquée par la traditionnelle audience solennelle qui a eu lieu ce mardi après-midi. Les autorités du territoire ont été conviées ainsi que des chefs de service. A noter également la présence de magistrats chefs de cour de Nouméa qui ont fait le déplacement pour l'occasion.

WF la 1ère •

La rentrée judiciaire 2023 s'inscrit dans la continuité. 2022 était placée sous le signe de la reprise après 2 ans de crise covid. Il y a eu 356 affaires pénales dont plus de la moitié liées aux infractions sur la routé.

La cour d'assises s'est réunie en décembre 2022 après 6 ans d'absence. Globalement, la délinquance reste faible sur le fenua. Et 2023 se poursuit avec une réelle évolution structurelle de la justice.

"Que ça soit sur le plan pénale puisque c'est bien nécessaire, l'évolution de l'établissement pénitentiaire surtout à travers le statut des ses personnels, la possibilité toute récente de faire un travail d'intérêt général, plus largement avec les recrutements de justice de proximité, une écoute plus grande des citoyens." Gilles Rosati, premier président de la cour d'appel de Nouméa.

C'était la dernière audience solennelle avant la retraite pour la procureure Atonia Tamole et André Angibaud, le président du tribunal de Mata'Utu. Atonia Tamole a évoqué avec émotion l'aboutissement d'un long parcours de la justice républicaine depuis la création du tribunal de Mata'Utu depuis 1983.

"La convention qui a été signée en début d'année avec la chefferie concernant le travail d'intérêt général permet aux autorités coutumières et à la justice, aux magistrats de la justice républicaine, de travailler enfin ensemble. c'est vraiment le point fort." La procureure Atonia Tamole

"La justice à Wallis et Futuna est dans une logique partenariale avec toutes les instances, les instances associatives, les instances coutumières. On a rencontré beaucoup d'acteurs et je veux rendre hommage au président et à la procureure qui vont bientôt quitter leurs fonctions. On va devoir leur trouver des successeurs de qualité parce que le travail qui a été fait est un gros travail de qualité." Bruno Dalles, procureur général de la cour d'appel de Nouméa.

Le reportage de Seilala Vili et Youssra Mahadali.