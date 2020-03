Audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Wallis et Futuna

Le premier président de la cour d'appel de Nouvelle-Calédonie ainsi que le procureur général étaient présents à Wallis pour l'audience solennelle de la rentrée 2020 de la cour d'appel de Mata'Utu. Une tradition importante où on présente le bilan de l'année passée.

Fatima Maniulua •

James Juan procureur de Nouvelle Calédonie

L'audience solennelle de la rentrée 2020 de la cour d'appel de Mata'Utu s'est tenue ce lundi 02 mars. Une cérémonie à laquelle ont assisté spécialement le premier président de la cour d'appel de Nouvelle-Calédonie Gilles Rosati et le procureur général James Juan.Cette année, il n'y a pas eu d'installation ce qui rompt avec les années précédentes où il y a eu l'installation d'abord de madame la procureure et ensuite du président de la cour d'appel de Mata'Utu. Ils travaillent en collaboration avec des accesseurs, le propre de la juridiction du fenua composée de 2 magistrats professionnels.Cette cérémonie solennelle de rentrée est une tradition qui a pour objectif d'annoncer le bilan de l'année écoulée en matière civile ou en matière pénale et de voir les mesures importantes pour Wallis et Futuna.Les propos du procureur général James Juan au micro de Ana VakalepuLe président de la cour d'appel de Nouméa et le procureur général sont rentrés ce lundi 02 mars juste après la cérémonie.