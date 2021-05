Autotest : aucun cas de covid au lycée d'Etat de Wallis et Futuna

Wallis et Futuna la 1ère •

Au lycée d'Etat de Wallis et Futuna à Mata-Utu, la campagne d'autotest bat son plein. Linfirmière fait le tour des classes pour expliquer les bons gestes, tout ça sous le regard attentif du président des parents d'élève. Pour rappel, les élèves de terminale ont fait leur rentrée le 17 mai. Ceux de première ont repris mardi et mercredi. Pendant le temps de la crise sanitaire, les élèves devront être testés toutes les semaine. Leone Vaitanoa et Jean François Puakavase ont fait le point sur la rumeur concernant le cas positif détecté la semaine dernière et sur la rentrée, ou pas, des secondes ce jeudi et demain vendredi.