Le 15 octobre prochain, ce sera le dimanche des communions sur le territoire. Ces communions se préparent parfois au moins un an à l'avance car c'est, pour toute famille, un moment clé dans la vie de l'enfant. Les communions sont régies par des règles très précises et notamment, la semaine qui précède la communion, il y a les offrandes. Et parfois ces offrandes, données par les familles, peuvent être somptueuses... et coûteuses.

Lotana Moefana et Lafaela Liufau •

Le reportage de Lotana Moefana et Lafaela Liufau

