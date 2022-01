Bientôt la vaccination des 5-11 ans à Wallis et Futuna

La vaccination des 5-11 ans commencera à Wallis et Futuna ce mercredi 19 janvier 2022. Un vaccin spécifique pour protéger les enfants des formes graves du covid.

Fatima Maniulua •

Depuis le 15 décembre 2021, la vaccination anti-covid est accessible à partir de 5 ans ! A Wallis et Futuna il sera possible de faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans dès ce mercredi 19 janvier 2022. La haute autorité sanitaire recommande de vacciner les enfants au plus vite, particulièrement les plus à risque. Sur le fenua l’opération sera suivie de près par un pédiatre.

©Wallis

La vaccination des enfants commencera à Wallis et se fera chaque mercredi après-midi. Pour prendre rendez-vous, il faudra appeler le 82 36 44 ! Un vaccin moins dosé à injecter 2 fois avec 21 jours d’intervalle.