Bilan de la mission néo-calédonien dirigée par le ministre Vaimua Muliava

Retour ce samedi 7 novembre de la mission conduite par le membre du gouvernement calédonien Vaimua Muliava. Arrivée ce mercredi 4 novembre, la délégation a eu un programme très chargé.

Sofia Folautanoa •

L’objectif principal de la mission, rencontrer les acteurs économique du territoire, notamment la CCIMA, chambre des commerces, de l’industrie et des métiers de l’artisanat. Une table ronde s’est d’ailleurs tenue le vendredi 6 novembre avec les personnes concernées. A l'issu de ces 3 jours de marathon, Vaimua Muliava chargé du numérique au sein du gouvernement calédonien dresse un premier bilan de leur court séjour. Il était l'invité du journal télévisé de ce vendredi 6 novembre. Il répond aux questions de Seilala Vili.Autre sujet important abordé au cours de cette mission, l'accord particulier entre le territoire, la Calédonie et l'Etat. Jusqu'à présent l'avenant en question n'est toujours pas ratifié. Il l'avait annoncé au plateau au mois d'août, que la signature allait se faire au mois de septembre -novembre. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aucune date n'est fixée pour l'instant. Réponse du ministre Muliava :