Bilan positif pour le dispositif "parcours étudiant"

Plus d'une trentaine de jeunes, certains accompagnés de leurs parents, a assisté ce jeudi matin à la réunion finale du dispositif "parcours étudiant" au falé de la République de Havelu. Tous sont en attente de partir poursuivre leurs études en France métropolitaine.

Telesia Vaivaikava •

Rudy Uatini, responsable e-formation SITAS

Ils sont en tout plus d'une cinquantaine, jeunes bacheliers de wallis et futuna, à attendre le grand départ pour les études en métropole. Tous ont bénéficié pendant 5 mois du dispositif mis en place par le SITAS "parcours étudiant". Entre autre des ateliers préparatoires pour la gestion d'un budget, les démarches administratives et paperasses, en gros un aperçu rapide de ce qui les attend sur place. Rudy Uatini, responsable de la e-formation auprès du SITAS, profite de cette denière réunion pour donner les ultimes conseils à ces jeunes, qui, pour la plupart ont obtenu des réponses positives pour leurs choix d'orientation sur parcoursup.