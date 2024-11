Les étudiants wallisiens à la recherche d'un toit en Polynésie

Les émeutes en Nouvelle-Calédonie ont conduit plusieurs des étudiants de Wallis et Futuna à quitter le Caillou pour la Polynésie. Malheureusement, l'accès aux logements y est aussi compliqué qu'ailleurs. Un véritable parcours du combattant pour certains qui ont mis des mois pour trouver un toit.

WF la 1ère •

Emmanuella Tuhimutu et Johan Nestor sont étudiants au lycée Diadème de Pirae en Polynésie-Française. L'une est en BTS Bâtiments et l'autre en BTS Management. À la sortie des cours, ils se séparent. Pour rejoindre son foyer, Johan doit marcher pendant une demi-heure. Le foyer des îles Taurua situé à Papeete, est uniquement réservé aux garçons. Une chambre avec un lit, une armoire, une table, le juste nécessaire pour une chambre individuelle de 5 mètres carrés. "J'ai été aidée par la délégation de Wallis et Futuna à Tahiti, ils m'ont aidé à chercher des logements, et le mieux était ce foyer. Comme je n'avais pas d'autres choix, j'ai accepté. Quand je suis arrivé, je m'y suis fait, ça va. Comme on est considéré comme les gens des îles qui sont prioritaires sur Tahiti et aux alentours de Papeete."

La situation n'est pas la même pour Emmanuella qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Elle habite dans un nouveau bâtiment proche de son lycée. Ce n'est qu'au début novembre qu'elle a intégré son studio après 4 mois de recherche... Plus de 100 000 francs pacifiques le loyer par mois. "J'ai été d'abord logée chez ma cousine, en attendant que je trouve mon appartement. C'était long parce que j'ai essayé de trouver un appartement près de mon école et des commodités. Là il y a un magasin à côté, je peux y faire mes courses. Ce n'est pas facile de trouver un appartement parce qu’on vient de Wallis et on ne sait pas vers qui se tourner. Il y a quelques dirigeants ici qui nous aident, mais pour trouver les appartements, on est seul."

21 étudiants de Wallis et Futuna en Polynésie

21 étudiants de Wallis et Futuna sont en Polynésie. Un chiffre en augmentation en raison de la crise en Nouvelle-Calédonie. Foyer privé ou appartement, tous ont un logement pour cette année scolaire. L'accès au logement était une des priorités portées par la mission des élus de Wallis et Futuna au ministère de l'éducation polynésien début novembre. Seulement 5 logements ont été sollicités pour les étudiants en classes préparatoires, mais ils ne seront possibles une fois qu'une convention sectorielle entre la Polyésie et le territoire sera mise en place. "Nous avons également demandé 5 logements pour ces étudiants qui seront acceptés en classes préparatoires en Polynésie. Par contre, pour les autres filières, nous n'avons pas rencontré trop de difficultés à les inscrire et à leur trouver des logements depuis que nous sommes chargés d'aider et d'accompagner les élèves et les étudiants ici en Polynésie. Et aussi par rapport au fait que Wallis et Futuna aient été représentés au conseil d'administration de l'université", affirme Malia Petelo Gaveau, déléguée de Wallis et Futuna en Polynésie.

Si tout se passe bien, la convention pourrait être signée début 2025 pour la rentrée 2025-2026 en Polynésie.

Le reportage de Lotana Moefana et Mélodie Sione.