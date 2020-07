Campagne de recrutement de la marine nationale à Wallis

Sofia Folautanoa •

Après la fête du 14 juillet, la marine nationale lance une campagne d'information dans les établissements du second degré d'Uvea. L'équipe en place aidée de l'effectif du B2M d'Entrecasteaux ont expliqué aux jeunes toute la diversité de formations, de métiers qu'ils peuvent suivre dans la Marine. Selon les responsables depuis ces deux dernières années, de plus en plus de jeunes choisissent la Marine. Explications de Koleti Kulimoetoke, adjointe de la chargée de recrutement de la Marine sur Wallis et Futuna, au micro de Leone Vaitanoa et Soane Vakalepu :