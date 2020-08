Célébration de la fête de l'Assomption de Marie à Wallis et Futuna

Le diocèse de Wallis et Futuna a fêté ce samedi 15 aôut, l'Assomption de Marie, sainte Patronne de la paroisse de Hahake et le village de Toloke.

Sofia Folautanoa •

©wallisfutuna

©wallisfutuna

©wallisfutuna

Exceptionnellement cette année, l'Assomption de la vierge Marie n'a pas été fête comme il se doit, en raison de la crise sanitaire. Du côté des partisans du roi Lavelua Takumasiva Aisake, à l'issue de la messe célébrée en la cathédrale par Monseigneur Sionepoe, pas de faste coutumier, seulement un repas. Reportage de Marie-Jo Iloai et Lafaela Liufau :Les partisans de Lavelua Mautamakia Vaimua ont fait le choix de respecter la tradition, en organisant un kava et un katoaga. Une cérémonie suivie pour nous par Marie-Jo Iloai et Lafaela LIUFAU :Le village de Toloke au royaume de Sigave est également sous le patronnage de l'Assomption. Célébration minimale cette année pour rester dans la logique des réstrictions sanitaires. Au programme, une messe dite par le curé de la paroisse, père Lomano Kauvaitupu, suivi d'un kava royal en l'honneur du roi Keletaona. Compte rendu de cette journée avec Malia Fatima Pagatele et Tamolevai Maituku :