Cinq jeunes de Wallis et Futuna s'engagent dans l'armée de Terre

Sept jeunes de Wallis et Futuna ont pris le vol de ce mercredi 05 mai, direction la Métropole. Quatre filles et un garçon se sont engagés dans l'armée de Terre. 2 jeunes filles rejoignent l'armée de l'air et de l'espace. Ils ont signé les contrats d'engagement avant leur départ.

Fatima Maniulua •

Ils sont sept jeunes de Wallis et Futuna à avoir quitté le territoire ce 05 mai 2021, six wallisiens dont cinq filles et une futunienne. Cinq jeunes du territoire se sont engagés dans l'armée de terre et deux jeunes filles rejoignent l'armée de l'air et de l'espace. Le préfet Hervé Jonathan a tenu à les voir avant leur départ. Les jeunes de Wallis recrutés dans l'armée de terre ont signé hier mardi 04 mai leurs contrats d'engagement au fale de la République à Havelu. La jeune futunienne est arrivée ce mercredi matin pour signer le sien avant leur départ. Situation exceptionnelle oblige, ces jeunes engagés qui auraient dû signer leurs contrats en Nouvelle-Calédonie, l'ont fait à Wallis. De quoi satisfaire le chargé du recrutement Armée de terre et RSMA, Juan BUSTILLO. Il est interviewé par Sofia HOATAU et Lafaela LIUFAU.