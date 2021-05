Collège de Fiua : la rentrée est reportée au jeudi 27 mai

Les élèves du collège de Fiua à Futuna n'ont eu cours que la matinée du mardi 25 mai. Les cours ont été suspendus en attendant la réunion entre les parents d'élèves, la principale du collège, le délégué et les coutumiers. Les parents exigent des travaux dans l'établissement.

Fatima Maniulua •

La reprise des cours au collège de Fiua à Futuna n'aura duré qu'une matinée. Les parents d'élèves exigent des travaux dans l'établissement sous peine de ne pas renvoyer leurs enfants. Pour eux, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour accueillir les enfants. Une réunion s'est tenue ce mardi matin 25 mai entre le président de l'APEL de Fiua, la princiaple du collège et le ministre coutumier en charge de l'éducation. Une visite s'est ensuite tenue mardi après midi en présence du délégue, de son adjoint et de l'entrepreneur en charge des travaux. Les explications de Saamea Sokotaua, président de l'APEL du collège de Fiua interviewé par Ginette Keletolona et Tamolevai Maituku.