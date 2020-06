Comment construire une maison à Wallis et Futuna, sans crédit à l'habitat possible depuis plusieurs années? Le financement, principal frein pour de nombreux jeunes couples souhaitant construire.



Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Sur le territoire de Wallis et Futuna, le crédit à l'habitat n'est plus possible depuis plusieurs années. Le financement est le principal frein pour de nombreux jeunes couples souhaitant construire. Ils sont obligés d'habiter avec les parents dans la maison familiale le temps d'économiser et de pouvoir lancer leurs travaux. Exemple d'un couple à Futuna qui commence à peine son chantier après s'y être préparé avec toutes les peines du monde pendant 3 ans. Le reportage de Mélodie Sione etTamolevai Maituku.