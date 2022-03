Commissions des affaires juridiques, et Intégration régionale, deux commissions qui peinent à travailler

©Wallis et Futuna la 1ère

Les commissions internes de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna

Le vendredi 25 mars dernier, les 20 élus ont procédé à l'élection du nouveau bureau et la répartition de ces derniers dans les 10 commissions internes de l'assemblée. Parmi les 10, 2 commissions siègent rarement, celle des affaires juridiques et de l'intégration régionale. 2 commissions essentielles au fonctionnement et au développement du territoire en interne mais aussi dans la région.

Sofia Hoatau •

Ces deux commissions portent des dossiers d'avenir pour le territoire, pourtant, la commission des affaires juridiques et celle de l'intégration régionale ont des pouvoirs limités. Sur les 10 commissions internes à l'Assemblée, elles font partie de celles qui siègent le moins. Aujourd'hui, les élus qui les composent attendent un changement de fond pour pouvoir avancer. Les explications de Seilala Vili : Commissions Internes, des pouvoirs limités • ©Wallis et Futuna la 1ère

