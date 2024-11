Compétition d'athlétisme inter-écoles à Fidji : 6 médailles dont 3 en or pour Wallis et Futuna

Partager :

Une délégation de plus d'une trentaine de personnes est actuellement aux îles Fidji. Il s'agit d'une vingtaine d'élèves et une quinzaine d'accompagnants qui s'y sont rendus pour une compétition inter-écoles d'athlétisme. En deux jours de compétition, les petits athlètes de Wallis et Futuna ont obtenu 6 médailles dont 3 en or.

WF la 1ère •

Pour une première, les petits athlètes de Wallis et Futuna ont réalisé un exploit lors de la compétition inter-écoles d'athlétisme aux îles Fidji. Ils ont obtenu 6 médailles dont 3 en or. Pour rappel, une vingtaine d'élèves de 9 à 11 ans des écoles primaires de Wallis et Futuna sont aux îles Fidji. Ils ont participé à une compétition inter-écoles d'athlétisme qui s'est tenue pendant 2 jours le jeudi 28 et vendredi 29 novembre. Un projet dans le cadre de sport santé à l'école qui a été préparé depuis un an par le comité territorial UGSEL. Lors de la première journée, premières médailles, 2 en tout, une médaille d'or et une médaille d'argent. Les enfants ne se sont pas contentés de ces deux premières médailles. Vendredi, lors de la deuxième et dernière journée de compétition, ils ont obtenu 4 médailles supplémentaires, deux en or, une en argent et la quatrième de bronze. La délégation reprend le chemin du retour ce samedi 30 novembre et pourquoi pas renouveler l'exploit l'année prochaine.

Partager :