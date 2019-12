Concours de chants et danses traditionnels pour clôturer la semaine de l'artisanat à Wallis et Futuna

Un concours de chants et danses traditionnels et un défilé de couture ont été organisés ce vendredi 29 novembre pour clôturer la semaine de l'artisanat. Près de 150 personnes y ont assisté. Une soirée organisé par la Chambre du Commerce (CCIMA).



Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Ils étaient peu nombreux les artistes à avoir participé au concours. Un événement organisé par la Chambre du Commerce, de l'Industrie et des métiers de l'artisanat (CCIMA) de Wallis et Futuna pour clôturer la semaine de l'artisanat.Près de 150 personnes ont assisté à la soirée. Au programme, un défilé de couture, un concours de chants et de danses traditionnels.Pour le défilé de couture, elles étaient 6 couturières de Wallis à y avoir participé. Lotana Malu'ia Goepfert de Wallis art remporte le premier prix, elle participera au Fidji Fashion Week, un défilé de mode qui aura lieu au mois de février 2020.Le concours de chants et danses traditionnels a été remporté par Soane Hanisi avec son groupe du Nord de Wallis.Le reportage de Mirna Kilama et Leone Vaitanoa.