Confinement : L'école à la maison à Wallis et Futuna

En prévision d'une réouverture des classes le 10 mai prochain, parents et enseignants jouent le jeu de la continuité pédagogique : côté parents on fait l'école à la maison comme on peut, les enseignants quant à eux, se préparent à une éventuelle rentrée en demi-jauge

Sofia Folautanoa •

Huitième semaine de confinement, et la distribution des devoirs et cours continue dans les établissements du territoire aussi bien au premier qu'au second degré. L'école à domicile, certes cela permet aux parents de s'investir un peu plus mais elle a tout de même des limites. Pas facile, de s'improviser "enseignants" mais les familles ne manquent pas de ressources. Elles peuvent recourir à internet ou encore fair appel au plus grand de la fratrie. Un planning est établit. Seilala Vili et Jean-François Puakavase ont suivi une petite famille, reportage :