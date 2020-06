Coronavirus : aides aux étudiants bloqués et résidents hors du territoire adoptés par la commission permanente

La commission permanente de l’Assemblée Territoriale a délibéré cette fin de semaine sur les aides annoncées par le territoire pour les résidents hors du territoire et les étudiants en métropole et en Polynésie Française qui sont encore bloqués à cause de la crise Covid-19

Telesia Vaivaikava •

Mireille Laufilitoga annonce l'aide aux étudiants en France et en Polynésie Française

Aide exceptionnelle pour les résidents bloqués dans des pays étrangers

On recense plus de 184 étudiants wallisiens et futuniens en France et en Polynésie Française pour cette année 2020. Ceux qui bénéficient du passeport mobilité doivent normalement rentrer pour les vacances d’été, mais, la pandémie du Covid-19 rend ce retour compliqué. Le territoire a annoncé une aide pour ces étudiants qui ne peuvent rentrer, une aide pour palier à cela. Cette aide a été revue à la hausse par la commission permanente, passant de plus de 38 000 francs pacifiques (+ de 320 euros) à 50 000 francs pacifiques (419 euros) qui seront versés par mois, pendant deux mois, en juillet et août prochain.Mireille Laufilitoga, présidente de la commission permanente de l’Assemblée Territoriale répond à ce sujet aux questions de Mirna Kilama :Une aide exceptionnelle pour les résidents bloqués hors du territoire, dans les pays étrangers comme l’Australie ou Fidji, a aussi été revue par la commission permanente.La CIP, cellule d’information au public, a recensé 12 personnes qui sont concernées, le territoire leur attribuera une aide de 150 000 francs par personne (1257 euros) qui sera versé d’ici 8 à 15 jours.Les précisions de Mireille Laufilitoga, présidente de la CP, extrait du journal télévisé du vendredi 12 juin 2020 :Pour rappel, une première enveloppe de 15 millions de francs pacifiques soit plus de 125 000 euros avait déjà été votée par l’Assemblée Territoriale pour venir en aide aux résidents bloqués hors du territoire fin mars dernier.