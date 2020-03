Coronavirus : plusieurs écoles de Wallis et Futuna se retrouvent sans élèves

Alors qu'il ne reste que quelques jours avant les 2 semaines de vacances, la plupart des écoles primaires et 3 des 4 établissements du second degré à Wallis se sont retrouvés sans élèves. Des mesures de précaution prises par les parents même s'il n'y a encore aucun cas de covid-19 sur le territoire.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Alors que les vacances trimestrielles ne commencent que ce week-end la plupart des écoles de Wallis se sont retrouvées ce jeudi sans élèves.Il n'y a pas encore eu de décision préfectorale de fermeture des établissements scolaires, pourtant les parents ont décidé tout simplement de ne pas emmener leurs enfants et ce, jusqu'à nouvel ordre, invoquant le principe de précaution. C'est le même constat pour le second degré, 3 des 4 établissements ont été désertée par les élèves.Le reportage de Mirna Kilama et Leone Vaitanoa.