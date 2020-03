Coronavirus : renforcement des contrôles sur les passagers à destination de Futuna

Le coronavirus compte aujourd'hui 163 930 cas dans 141 pays et territoires et 6420 décès. Le territoire de Wallis et Futuna est encore épargné. En plus des contrôles lors de l'arrivée à l'aéroport de Hihifo, tous les passagers en partance pour Futuna seront soumis à un contrôle rigoureux.

Fatima Maniulua •