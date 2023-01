Coutume : Inspection des cultures vivrière de Hihifo

Partager :

Inspection des cultures vivrières du nord de Wallis par la chefferie. Et pour l’une des premières fois seuls les champs des chefs coutumiers et de ses agents ont été inspectés de quoi montrer les exemples et faire le point sur les récoltes à venir pour les prochains événements coutumiers.

Youssrah Mahadali •

Des ignames aux taros en passant par les kape, les chefferies scrutent chaque plant de la racine aux feuilles. L’inspection a commencé dans le champ de Heu, le chef du village de VAITUPU. Aux dires du ministre Uluimonua, “la récolte sera prometteuse dans les 6 mois à venir.” Samedi 28 janvier 2023, une inspection hors du commun s’est tenue dans le district du nord. Pour la première fois, seuls les chefs coutumiers et les agents de la chefferie se sont faits inspectés. CHAMPS • ©Youssrah Mahadali “ Il est important pour nous de montrer l’exemple, afin d’encourager la population du nord à maintenir ses efforts pour une culture qui respecte les normes et qui favorise la récolte.” Nous explique, le ministre Uluimonua Un peu plus loin, dans le village d'Alele, nous retrouvons le champ de Palenapa Ulikefoa, un agent du faipule. Les ignames ont déployé leur liane très haut sur leurs supports en bois. Les feuilles verdoyantes des kape et des pieds de taros disent tout de la bonne santé de ce champ. Le cultivateur d’à peine 36 ans lui consacre au moins 1h par jour en marge de son travail. Une fierté reconnue par l’un des sages Lopeleto Lasalo et excellente nouvelle pour Palenapa, il semble que sa production sera prête à temps pour la fête paroissiale de St pierre et St paul à la fin du mois de juin. “ Il est important de maintenir ce savoir-faire et de l’enseigner aux plus jeunes” Sage, Lopeleto Lasalo Pied de tomate • ©Youssrah Mahadali Des pieds de tomates plantés à côté des tarodières, c’est inédit ! Et ça se passe chez Tu’itoafa le chef de mala’e, le cultivateur engagé dans des projets avec le service d’agriculture a suivi notamment des formations en Nouvelle-Calédonie. Le cinquantenaire appelle la population à innover sans hésiter. “On peut se servir des tubercules pour la coutume, mais planter des légumes à côté permet de mieux manger au quotidien et leur vente peut assurer un revenu supplémentaire pour le foyer.” Tu’itoafa le chef de mala’e Tu’itoafa le chef de mala’e, • ©Youssrah Mahadali En conclusion, revenez à la terre ! C’est le message de la chefferie du Nord. Un district qui s’est illustré par ses projets en faveur de la culture, mais aussi par sa sensibilisation au mieux manger, une alimentation plus saine pour lutter contre les maladies chroniques.

Partager :