Les couturières de Wallis ne chôment pas en cette période de communion et de confirmation

© Stéphanie Vili Les tissus au motif traditionnel ont beaucoup de succès.

LES COUTURIERES NE CHOMENT PAS EN CETTE PERIODE

De août à fin octobre c'est une période faste pour les couturières du Wallis et Futuna. Entre les vacanciers sur le départ et les confirmands ou futurs communiants à habiller, leur carnet de commandes est complet. Nombreuses sont les couturières à ne plus accepter de commande ou le moindre travail.Les journées de ces artisanes sont pleines et elles vivent aux doux sons des machines à coudre.A Wallis, la couture est devenue une valeur sûre car certaines confections dépassent les 10 000 francs. Quels sont vos modèles préférés ? comment sont-ils confectionnés ? Combien cela rapporte à nos couturières ?Seilala Vili et Lafaela Liufau sont allées à la rencontre de ces doigts de fée.