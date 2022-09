Décès : hommage au père Mikaele Paunga

La société de Marie du Pacifique est en deuil. Le père Mikaele Paunga, docteur en théologie est décédé ce samedi 3 septembre à l'hôpital de Suva à Fidji des suites d'une longue maladie.

WF la 1ère •

Le diocèse de Wallis et Futuna est en deuil depuis ce samedi 3 septembre. Le père Mikaele Paunga, docteur en théologie, originaire des îles Tonga, est décédé à l'hôpital de Suva aux îles Fidji des suites d'une longue maladie. Père Mikaele Paunga a beaucoup œuvré au fenua pour le développement des chorales d'église et contribué à la formation des séminaristes de Wallis et Futuna au séminaire du Pacifique à Suva.

Patele (Père) Paunga, est né le 13 septembre 1954. Son éducation a été principalement assuré par les religieux maristes, d'abord par les sœurs maristes de la société de Marie, puis ensuite par les pères maristes. En 1977, il entre au séminaire du Pacifique à Suva. obtient en 1984 son diplôme de théologie. Mikaele Paunga est ordonné le 18 novembre 1984.

Patele Mikaele Paunga nous quitte après avoir oeuvré pendant 38 ans en tant que père mariste et 42 ans comme religieux de la société de Marie.

Le reportage de Lotana Moefana et Lafaela Liufau.