Déclinaison des mesures annoncées par le président Macron a Wallis et Futuna

La France est en guerre contre le coronavirus. Sans jamais utiliser le mot "confinement", dans une allocution solennelle, le chef de l'Etat Emmanuel Macron demande au Français de limiter leurs déplacements. Wallis et Futuna épargnés jusqu'à présent est encore en stade 1.

Aucun cas n'a été recensé sur le territoire, le stade 1 est toujours en vigueur. Les contrôles sanitaires se renforcent à l'aéroport, notamment à l'arrivée des passagers. Les agents du service prévention de l'agence de santé insistent sur les gestes de prévention. La circulation est autorisée, cependant le préfet demande le respect des mesures barrières et de distanciations. le Chef du territoire s'est d'ailleurs exprimé sur les nouvelles mesures annoncées par le président Macron. Thierry QUEFFELEC interrogé par Hakime Ali Said et Lagimaina Hoatau :