Découverte d'Uvea, dans les yeux de Samuel et les mots de Pascaline

"25 ans plus tard, je souhaitais y retourner, accompagné de Pascaline Vallée, journaliste, pour aller à la rencontre des jeunes femmes et hommes vivant sur le Territoire, afin d’y mener un projet artistique pour leur permettre de s’exprimer sur leur identité et leurs rêves." Samuel Hense, photographe

L'histoire

Le voyage qui marque une vie. Samuel Hense est un ancien habitant de Wallis et Futuna. Expédié en juillet 1998 par l’Armée pour 16 mois de Service civil, il restera finalement 3 ans. Après plusieurs années le voilà de retour. Les yeux toujours aussi émerveillés par le fénua.

J’en garde le souvenir d’un minuscule paradis terrestre, une société avec ses propres coutumes et savoirs, et pourtant semblable par ses institutions à tout autre territoire français. Samuel Hense

25 ans plus tard...

Devenu photographe, il revient accompagné d'une amie journaliste, Pascaline Vallée. Avec un projet alliant la photographie et le journalisme.

Sa complice et lui sillonnent depuis 1 mois le territoire à la rencontre de la population. L'objectif : sortir de l'image des cartes postales pour aller au plus près des habitants et montrer les visages de Wallis et Futuna.

"Notre intention, à travers ce projet, est de raconter l’histoire et les rêves des jeunes femmes et hommes vivant sur ces îles."

Des îles qui doivent relever les défis de la préservation de leurs traditions et coutumes, du dépeuplement progressif et des bouleversements climatiques. L'idée du projet consiste à apporter un regard d'auteur sur le territoire et ses habitants. En faisant participer pleinement le sujet central : la population.

Ce binôme complémentaire utilise le traitement photographique, axé sur des portraits et sur les lieux. Associé au texte et à l'enregistrement sonore afin d'appuyer, grâce notamment à des témoignages d'uvéens et des transcriptions d’ambiances, les récits transmis par les images.

Un projet documentaire qu'il va falloir aller défendre une fois de retour dans l'hexagone afin qu'il puisse être décliné de différentes manières : articles, expositions, podcasts. Un ensemble de support afin de permettre à ce projet noble de franchir des frontières.

©Wallis

Reportage de Youssrah Mahadali et Sofia Hoatau