Décryptage : dégradation des infrastructures du lycée d'état de Wallis et Futuna, quelles solutions?

L'internat du lycée d'Etat de Wallis et Futuna est fermé depuis le 8 mars en raison d'infiltrations d'eau dans les plafonds et les murs. Les travaux de restauration sont en cours. Manque d'entretien, pas de suivi des travaux de restauration? Quelles solutions pour stopper la dégradation des infrastructures? Napole Polutele, secrétaire général au vice-rectorat et Paino Vanai, élu à l'assemblée territoriales étaient les invités de Kilisi Moeliku dans "Décryptage" de ce vendredi 17 mars.

Les infiltrations d'eau dans les plafonds et les murs de l'internat du lycée d'état de Wallis et Futuna il y a quelques jours causant l'évacuation des pensionnaires, est venu s'ajouter aux problèmes d'hygiène et de sécurité que dénoncent depuis des années les parents d'élèves. L'établissement scolaire a été construit en 1993. Agé aujourd'hui de 30 ans, les infrastructures se sont dégradés au fil des années. Les derniers travaux de l'internat datent d'il y a 5 ans, ces derniers jours, à la suite des grosses pluies, l'eau s'est infiltrée de partout. Pour préserver la sécurité des pensionnaires, ils sont hébergés temporairement dans les internats de Lano et Sofala, en attendant la fin des travaux. Vu l'état des infrastructures, des travaux de réhabilitation sont prévus financés par l'état à hauteur de 2 millions de francs pacifique. Napole Polutele, secrétaire général au vice-rectorat et Paino Vanai, élu à l'assemblée territoriales étaient les invités de Kilisi Moeliku dans l'émission "Décryptage" de ce vendredi 17 mars.

