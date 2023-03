Décryptage : éducation, une année de défis pour le premier degré

Entre un manque d'effectifs pointé du doigt par le syndicat FO enseignement, des écoles plus favorisées que d'autres, le premier degré a de nombreux défis cette année. C'était le thème de l'émission Décryptage de ce vendredi 24 mars.

WF la 1ère •

Focus sur le premier degré à Wallis et Futuna! Baisse des effectifs, des écoles plus attractives que d'autres, manque de personnel et de moyens, le premier degré a de nombreux défis cette année. Pour en parler, Seilala Vili a reçu dans l'émission Décryptage Rony Tauhavili, président de la commission de l'éducation à l'assemblée territoriale et Safoka Manuohalalo, responsable des Ressources Humaines à la direction de l'enseignement catholique (DEC).