Des bouquets de fleurs livrés à domicile pour la fête des mères à Wallis

Sofia Folautanoa •

Une cinquantaine de mamans, grand-mères ont eu la surprise de recevoir ce dimanche 30 mai un bouquet de fleurs bien fraîches. Des compositions réalisées par l'association "Maisons Fleuries". Une façon ici pour les enfants résidant à l'étranger, Métropole, Nouvelle-Calédonie ou encore Tahiti de leur souhaiter une bonne fête des mères. En plus des commandes sur place, les 20 membres de l'assocation doivent aussi répondre à la demande en ligne. Pour cette année, ces artistes ont eu plus d'une cinquantaine de commandes de personnes de l'éxtérieure. Vetea Lutui Tefuka et Jean-François Puakavase ont suivi pour nous ces passionnées de fleurs à l'oeuvre :