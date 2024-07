Wallis : des écoles organisent un rallye lecture pour relever le niveau des élèves

Partager :

Apprendre à lire et parfaire sa diction, tout en s’amusant à travers des classiques de la littérature française et un rallye lecture, c'est l'initiative portée par les écoles de Malaefoo’u et Malaetoli qui ambitionnent de relever le niveau des élèves estimé très mauvais. Selon les derniers chiffres officiels de la DEC, en fin de primaire, 60% des enfants n’ont pas le niveau . A travers ces projets, les enseignants espèrent inverser la tendance.

WF la 1ère •

Les classes de CE2 des écoles de Malaetoli et Malaefoou dans le sud de Wallis se sont réunis pour un rallye lecture. L'obejctif, rehausser le niveau des écoliers Pour parfaire ou éveiller à la discipline, les élèves ont été répartis en 8 groupes pour la compétition. Tous munis d’une feuille de route, chaque groupe n’a eu droit qu’à 10 minutes dans les 8 ateliers tournants organisés. De l’audiovisuel, l’informatique, la peinture ou encore le sport, des supports d’apprentissage autour de 4 fables de La Fontaine. Sur les 8 ateliers, 2 sont en langue locale. En s’appuyant sur les langues vernaculaires, les enfants sont plus captivés par la lecture et la compréhension d’un texte. Quel plaisir de lire la langue française tout en se basant sur la langue vernaculaire. Quel plaisir de transférer toutes ses compétences linguistiques de la langue locale, ou de la langue française vers la langue anglaise par exemple. Ce sont toutes ces compétences linguistiques qu'on voudrait faire développer chez l'enfant. Lile Suve, enseignante CE2 école de Malaetoli Selon la Direction de l’enseignement catholique, 60% d’élèves qui sortent du primaire, n’ont pas le niveau requis. D’où la nécessité de mettre en place des ateliers de ce type. "Les difficultés constatées sont généralement dues à un manque de lecture et d'écrit surtout, nous essayons de varier les supports de lecture, de varier les approches, en tout cas nous essayons de donner un éventail de choix aux enfants, de choix littéraires, de façon à ce que les enfants puissent trouver dans ces choix là le plaisir de lire et également l'intérêt de lire." Le challenge n’est pas fini. Après les fables de la Fontaine, d’autres livres seront choisis pour le maintien du projet de lecture des élèves de CE2. Ils y travailleront à la rentrée des vacances du mois d’août. Les meilleurs seront récompensés à la fin de l’année. Le reportage de Marie-Jo Iloai et Olivia Garrett. ©Wallis

